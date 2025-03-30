ولي العهد: كل عام وأنتم بخير عيد فطر مبارك

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحلول عيد الفطر السعيد.

وشارك سمو ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام، صورة مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بطريقة تحاكي أسلوب استديو غيبلي الياباني الشهير للرسوم المتحركة والمتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رائج، كتب عليها “كل عام وأنتم بخير. عيد فطر مبارك”.

وتحتوي الصورة على مشاهد مرسومة لمدينة البترا الأثرية، وأم الجمال وجبل القلعة، ومنطقة أم النمل وميدان الساعة في إربد.