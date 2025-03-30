الأمن العام يؤكد جاهزيته ويدعو إلى اتباع إرشادات السلامة العامة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، جاهزيتها العملياتية خلال عيد الفطر، وذلك من خلال خطط مشتركة وضُعت للحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأكدت على عمل التشكيلات في مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك والإدارات المختصة بتنسيق عال لتعزيز قدرات الاستجابة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتنزه، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.

وشددت على ضرورة اتباع السلوك السليم خلال أوقات التنزه والابتعاد عن الممارسات الخطيرة مثل السباحة في البرك الزراعية وبرك المزارع الخاصة التي تفتقر إلى شروط السلامة، أو المسطحات المائية غير المخصصة للسباحة.

وشددت المديرية على أهمية الحفاظ على البيئة، وإخماد النيران في حال إشعالها وعدم رمي أعقاب السجائر، والابتعاد عن الآبار أو الحفر المهجورة، داعية إلى تكثيف الرقابة على الأطفال وحمايتهم من أي ممارسات خطيرة.

من جانبها، دعت الإدارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطيرة أو السلوكيات المرورية الخاطئة مثل الوقوف العشوائي على جوانب الطرق في الأسواق أو أماكن التنزه .

كما دعت المديرية إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة لذلك.

وهنأت مديرية الأمن العام المواطنين بحلول عيد الفطر السعيد، ونشرت على صفحاتها جملة من الإرشادات الواجب اتباعها خلال التنزه وقضاء الأوقات خلال أيام العطلة.