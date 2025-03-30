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فرسان التغيير تهنئكم بعيد الفطر المبارك

منذ 39 دقيقة
فرسان التغيير تهنئكم بعيد الفطر المبارك

وطنا اليوم:بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتقدم فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلةً برئيسها السيد عصام المساعيد، والهيئتين الإدارية والعامة، وأعضائها ومتطوعيها، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني العزيز، سائلين الله أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والتقدم والازدهار.

كما نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، راجين أن يعمّ السلام والخير أرجاء عالمنا العربي والإسلامي، وأن يكون العيد فرصةً لتعزيز قيم التآخي والتسامح والتكافل.

وفي هذه الأيام المباركة، قلوبنا مع أهلنا في غزة، الذين يجسدون بصمودهم أسمى معاني التضحية والثبات، مؤكدين دعمنا الدائم لقضيتهم العادلة، وداعين الله أن يمنّ عليهم بالأمن والنصر والفرج القريب.

كل عام وأنتم بألف ألف خير، ووطننا أقوى بسواعد أبنائه وإرادتهم الصلبة


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