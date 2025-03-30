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عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

منذ دقيقتان
عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد بأسمى ايات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
وولي عهده الامين سمو الامير الحسين ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية داعين الله عز وجل ان يعيده على الجميع بالخير والبركات وأن يجعل أيامه رحمة وجبراً وثباتاً لأهلنا في فلسطين وغزة
وكل عام وأنتم بألف خير


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