استعدادات في المحافظات لاستقبال عيد الفطر

وطنا اليوم:تفقد محافظ البلقاء سلمان النجادا ومدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة، اليوم الأحد، أسواق مدينة السلط قبيل عطلة عيد الفطر، للإطلاع على جودة المنتجات والتأكد من اعتدال الأسعار.

واطلع النجادا على توفر السلع الأساسية ومدى التزام التجار بالأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تأتي في سياق الجهود المبذولة لضبط الأسواق خلال فترة عيد الفطر السعيد.

ودعا النجادا التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة وتقديم منتجات ذات جودة عالية وتوفير جميع المستلزمات الأساسية خلال عطلة العيد مع ضرورة الدوام بالتناوب في المحلات التي تقدم السلع الأساسية.

وأكد العميد الحمايدة، من جهته، أن الأجهزة الأمنية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على الأمن والنظام، لافتًا إلى وجود خطة متكاملة لضمان استمرار حركة السير بالتنسيق مع إدارة السير في السلط.

وبين، أن هناك متابعة مستمرة لأية شكاوى أو مخالفات قد تضر بمصلحة المستهلك.

من جهته، أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم استعداد المحافظة وجاهزيتها لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال أبو الغنم أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالجهات الأمنية والتنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد واستمراريتها من ناحية الخدمات البلدية والنظافة والخطة المرورية التي سينفذها قسم سير المفرق ومديرية الشرطة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنه وبالتنسيق مع مديرية صحة محافظة المفرق، سيكون هناك استمرارية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في المراكز الصحية الشاملة في المحافظة لضمان ديمومة واستمرارية الخدمات الصحية للمواطنين طيلة أيام العيد .

وأوضح أبو الغنم أن هنالك مناوبات في دار المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها إلى جانب استمرارية خدمات المراكز الأمنية والدفاع المدني في كافة مناطق المحافظة.

كما أكد مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، جاهزية كافة المراكز الصحية الشاملة لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين طيلة أيام عطلة عيد الفطر.

وقال إن محافظة المفرق تضم 22 مركزًا صحيًا شاملاً منتشرة في أرجاء المحافظة كافة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تقدم خدماتها الصحية على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد.

وأضاف، أن المراكز الصحية الشاملة المناوبة في لواء قصبة المفرق، تشمل مراكز: بلعما ورحاب ومنشية بني حسن ونادرة، إضافة إلى مركز صحي المفرق الشامل، فيما تشمل المراكز الشاملة في لواء البادية الشمالية الغربية، مراكز الخالدية والزعتري وسما السرحان ومغير السرحان والباعج والحمراء والمنصورة.

وأشار إلى أن المراكز الصحية المناوبة في لواء البادية الشمالية الشرقية، تشمل: مراكز الصفاوي والبشرية والرفاعيات والبادية الشمالية إضافة إلى الأشرفية وام الجمال وصبحا وام القطين ودير الكهف في حين سيكون مركز صحي الرويشد المركز المناوب في لواء الرويشد.

وأنهت الجهات الرسمية في محافظة جرش استعداداتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والبيئة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إن جميع الدوائر المعنية بما في ذلك فرق الصحة والسلامة العامة والبلديات ستواصل جولاتها الرقابية الميدانية لضمان توفر الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.

كما شدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار إلى جانب منع انتشار البسطات العشوائية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وأكد رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق خلال العيد، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار والتأكد من التزام المحال التجارية بالأنظمة والتعليمات.

كما أعدت بلدية كفرنجة الجديدة خطة عمل متكاملة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر بما يشمل صيانة الإنارة وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن البلدية حرصت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للسكان مع التركيز على متابعة الأسواق والمرافق العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.

وأضاف أن البلدية ستعمل على تكثيف الرقابة الميدانية للحفاظ على النظافة العامة والنظام، داعيًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع كوادر البلدية والالتزام بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.