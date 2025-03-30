ترامب يُهدّد إيران: اتفاق نووي أو قصف لا مثيل له

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، اليوم الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن بي سي) بعد إشارته إلى أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون محادثات أنه “إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لا مثيل له، لكن هناك احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل 4 سنوات”.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال، اليوم الأحد، إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن برنامج إيران النووي.

وأكد بزشكيان، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، أن رد بلاده على رسالة رئيس الولايات المتحدة قد وصل إليهم عبر سلطنة عُمان.

“لا تفاوض تحت التهديد”

وقال الرئيس الإيراني إنه “رغم رفض فكرة المفاوضات المباشرة بين الطرفين في هذا الرد، فقد تم التأكيد على أن مسار المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا”.

كما شدد على أن إيران “لم تكن يوما رافضة للتفاوض، بل إن عدم الوفاء بالعهود هو الذي تسبب في المشاكل، مما يستوجب تصحيح المسار وإعادة بناء الثقة”، مضيفا أن “طريقة تعامل الأميركيين هي التي ستحدد إمكانية استمرار المفاوضات”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أوضح أن طهران أرسلت من خلال سلطنة عُمان ردها الرسمي “بالشكل المناسب” على رسالة ترامب، مشددا على أن سياسة إيران “لا تزال قائمة على عدم التفاوض المباشر في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية”.