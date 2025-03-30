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تفعيل دوام أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية في أيام الأعياد والعطل

منذ دقيقة واحدة
تفعيل دوام أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية في أيام الأعياد والعطل

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، يرافقه مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود، اليوم الأحد، مديرية صحة البلقاء والمراكز الصحية المناوبة.
وتأتي هذه الجولة التفقدية، التي شملت مراكز عين الباشا الشامل والفحيص الشامل والبقيع الشامل، ضمن مواصلة وزارة الصحة للسياسة التي انتهجتها خلال الأعوام الأخيرة من خلال تفعيل دوام أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات والطوارئ وتغطية أوسع شريحة جغرافية في المملكة وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية ودون انقطاع، خصوصاً في أيام الأعياد والعطل الرسمية.
ونقل الدكتور الشبول، تهاني وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للكوادر المناوبة بمناسبة حلول عيد الفطر، مشيدًا بجهود وعطاء الكوادر الصحية في النهوض بالخدمات المقدمة وتقديم خدمات صحية بجودة عالية ورعاية مثلى.
كما تفقد الشبول توفر الأدوية في الصيدليات وبما يحقق الغاية من دوام المراكز في فترات الأعياد، واستمع إلى ملاحظات مراجعي المراكز حول جودة الخدمات المقدمة لهم.
من جهة أخرى، زار الدكتور الشبول مبنى مستشفى السلط القديم الذي جرى إعادة تأهيله مؤخرًا عبر استحداث مركز الصحة الرقمية (المستشفى الافتراضي)، ومركز صحي السلط الشامل الذي بدأ باستقبال المراجعين قبل شهر في الافتتاح التجريبي له.
بدوره، أكد الدكتور أبو عبود، أهمية التواصل المستمر والمتابعة بما يحقق أفضل معايير الدعم الفني والمعنوي للكوادر وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي وصولاً إلى رؤى وزارة الصحة بالوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.


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