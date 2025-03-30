أمطار السبت تحسّن الموسم المطري بنسبة 1% – 6%

وطنا اليوم:ارتفع معدل الموسم المطري 2024/2025 بنسب تراوحت بين 1% و6% من المعدل الموسمي العام في هذه المناطق، خلال حالة من عدم الاستقرار الجوي التي أثّرت على المملكة السبت، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتركزت الهطولات المطرية على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى بعض المناطق الوسطى الغربية.

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، أن محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة سجلت أعلى كميات للهطول المطري خلال هذه الحالة الجوية حتى صباح الأحد 30 آذار 2025، إذ بلغت في محطة رصد الزرقاء 7.8 ملم، أي ما نسبته 6% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد المفرق بـ 6.2 ملم، أي بنسبة 4% من معدلها الموسمي العام.

وفي العاصمة عمان، سجلت محطة مطار عمان المدني هطولا بلغ 6.2 ملم، ما يعادل 3% من معدلها الموسمي العام، بينما سجلت محطة الصفاوي في المفرق 2.6 ملم بنسبة 4% من المعدل الموسمي العام. أما في الجنوب الشرقي، فقد سجلت محطة الجفر في محافظة معان 1.2 ملم بنسبة 4%، في حين سجلت محطة الرمثا في محافظة إربد 1.5 ملم، أي 1% من المعدل الموسمي العام.

شهدت المملكة يوم السبت 29 آذار 2025 حالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة، وكانت غزيرة أحيانًا خلال ساعات المساء والليل، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.