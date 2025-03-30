الفلك الدولي يوضح حول حجم الهلال الأحد

وطنا اليوم:أوضح مدير مركز الفلك الدولي الفلكي محمد شوكت عودة أن من المعروف أن الشهر الهجري إذا بدأ بداية صحيحة معتمدة على رؤية الهلال ثم أكمل 30 يوما، فإن حجم الهلال يكون كبيرا بعد غروب شمس اليوم الثلاثين، وذلك لأن القمر يبتعد عن الشمس كل يوم بمقدار كبير يبلغ 13 درجة كمتوسط، وهذه الحركة الكبيرة تجعل حجم الهلال يزداد بشكل ملحوظ خلال يوم واحد فقط.

وجاء توضيح عودة عضو الجمعية الفلكية الأردنية، استباقا لأي جدل أو بلبلة قد تنشأ بعد غروب شمس يوم الأحد 30 آذار 2025م بسبب حجم الهلال الكبير نسبيا.

وأضاف، أن العبرة بصحة دخول الشهر غير مرتبطة دائما بشكل الهلال، إنما العبرة بمشاهدة الهلال مساء يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري، فإن كانت قيم الهلال في ذلك اليوم أقل من القيم التي تسمح برؤيته، فإن اليوم التالي يكون المتمم، وفيه يكون الهلال مرتفعا وكبيرا نسبيا.

وأشار إلى أنه للتدليل على ذلك بمثال لشهر شوال الحالي، فغروب القمر يوم السبت كان بعد غروب الشمس بعشر دقائق من وسط العالم العربي، وبالتالي أعلنت غالبية الدول الإسلامية عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الأحد هو المتمم. وحيث إن موعد غروب القمر يتأخر كل يوم بمقدار 50 دقيقة كمعدل، فهذا يعني أن القمر يوم الأحد سيغيب بعد غروب الشمس بأكثر من ساعة كاملة، وسيبدو بشكل كبير نسبيا، وذلك لا يعني خطأ بداية الشهر، بل العكس هو الصحيح، فلا يبدو الهلال صغيرا بعد غروب شمس اليوم الثلاثين أو بعد غروب شمس اليوم الأول من الشهر الهجري الجديد.

وفي يوم الأحد 30 آذار، سيغيب القمر بعد 74 دقيقة من غروب الشمس بالنسبة لمدينة الرياض، وبعد 82 دقيقة في عمّان، وبعد 81 دقيقة في القاهرة، وبعد 93 دقيقة في الرباط.

أما بعد غروب شمس يوم الإثنين، وهو اليوم الأول من شهر شوال في غالبية الدول الإسلامية، فإن الهلال سيكون كبيرا جدا وسيمكث أكثر من ساعتين بعد غروب الشمس، وهذا طبيعي جدا من خلال تسلسل الأرقام السابقة، وتجدر الإشارة إلى أنه بعد غروب شمس اليوم الأول من الشهر الهجري، فإننا نكون قد دخلنا في الليلة الثانية من الشهر الهجري، وبالتالي فإن الهلال الذي نراه هو هلال الليلة الثانية وليست الأولى، ولزم أن يكون حجم الهلال كبيرا حينها ويتناسب مع هلال الليلة الثانية.