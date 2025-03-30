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الكابينيت يقر مشاريع بنية تحتية لتعزيز الاستعمار في القدس

منذ دقيقتان
الكابينيت يقر مشاريع بنية تحتية لتعزيز الاستعمار في القدس

وطنا اليوم:صادق “الكابينيت” الإسرائيلي، مساء يوم أمس السبت، على خطة تقدم بها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تهدف إلى شق طرق جديدة في منطقة القدس المحتلة” لربط المستعمرات وتوسيعها، وتحديدًا في محيط مستعمرة “معالي أدوميم”.
ويشمل القرار شق طريقين رئيسيين، الأول: هو طريق يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، والمخصص لحركة المركبات الفلسطينية دون المرور داخل كتلة “معالي أدوميم” الاستعمارية.
أما الطريق الثاني فيتعلق بتخطيط ما يُعرف بـ”الطريق البديل 80″، وهو مسار التفافي جديد شرق “معالي أدوميم”، سيربط بين العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية خان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.
وسيُموّل المشروع عبر صندوق “خارج الميزانية” وخُصص له 335 مليون شيقل لتنفيذ الطريق بين قريتي العيزرية والزعيّم، و10 ملايين شيقل لتخطيط الطريق البديل 80، وستقدم وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال دعمًا لتنفيذ هذا المشروع.


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