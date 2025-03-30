أوروبا تقدم عقارب الساعة .. جاء التوقيت الصيفي

وطنا اليوم:دخلت معظم الدول الأوروبية، فجر الأحد، في التوقيت الصيفي، ما أدى إلى تقليص فارق التوقيت الزمني بينها وبين الأردن، الذي يثبت على التوقيت الصيفي على مدار العام.

وتم تقديم الساعة في عدد من دول القارة، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ساعة واحدة عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش لتصبح 02:00، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، والذي يستمر حتى 26 أكتوبر المقبل، حين تعاد الساعة مجددًا إلى الوراء ساعة واحدة.

وتنتقل بريطانيا من توقيت غرينتش (GMT) إلى التوقيت الصيفي البريطاني (BST)، فيما تتحول دول شرق أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.

ويُشار إلى أن فارق التوقيت بين الأردن وبعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، يتقلص إلى ساعة واحدة فقط خلال فترة التوقيت الصيفي، بعد أن كان الفارق ساعتين في التوقيت الشتوي، وهو ما ينعكس على مواعيد الرحلات الجوية والتواصل بين الأفراد والمؤسسات.

ويهدف هذا التغيير إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول خلال فصل الصيف، عبر تقديم التوقيت الرسمي ساعة واحدة، مما يؤدي إلى أمسيات أكثر إشراقًا ويُعتقد أنه يساهم في تقليل استهلاك الطاقة