بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أوروبا تقدم عقارب الساعة .. جاء التوقيت الصيفي

منذ 3 دقائق
أوروبا تقدم عقارب الساعة .. جاء التوقيت الصيفي

وطنا اليوم:دخلت معظم الدول الأوروبية، فجر الأحد، في التوقيت الصيفي، ما أدى إلى تقليص فارق التوقيت الزمني بينها وبين الأردن، الذي يثبت على التوقيت الصيفي على مدار العام.
وتم تقديم الساعة في عدد من دول القارة، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ساعة واحدة عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش لتصبح 02:00، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، والذي يستمر حتى 26 أكتوبر المقبل، حين تعاد الساعة مجددًا إلى الوراء ساعة واحدة.
وتنتقل بريطانيا من توقيت غرينتش (GMT) إلى التوقيت الصيفي البريطاني (BST)، فيما تتحول دول شرق أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.
ويُشار إلى أن فارق التوقيت بين الأردن وبعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، يتقلص إلى ساعة واحدة فقط خلال فترة التوقيت الصيفي، بعد أن كان الفارق ساعتين في التوقيت الشتوي، وهو ما ينعكس على مواعيد الرحلات الجوية والتواصل بين الأفراد والمؤسسات.
ويهدف هذا التغيير إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول خلال فصل الصيف، عبر تقديم التوقيت الرسمي ساعة واحدة، مما يؤدي إلى أمسيات أكثر إشراقًا ويُعتقد أنه يساهم في تقليل استهلاك الطاقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:02

هند قبوات.. من هي الوزيرة الوحيدة بحكومة سوريا الجديدة؟

14:36

نتنياهو يشترط على حماس لإنهاء الحرب في غزة

14:32

صحيفة بريطانية تكشف عن معاملات وحشية تلقاها الأسرى بسجون الاحتلال

14:04

مشتل فيصل يخطط لإنتاج نصف مليون غرسة خروب

13:57

نقابة تجار الألبسة: نشاط قوي في الأسواق بعد صرف الرواتب

12:56

العوّاد: اقبال مرتفع على حلويات العيد .. والعروض تسيطر

12:41

تفاعل واسع مع هاشتاغ عيدنا لغزة .. لا فرحة في ظل المجازر

12:17

98.3 % نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من دول أفريقيا خلال شهرين

12:04

4 أفلام عائلية للمشاهدة مع أطفالك في العيد

11:48

أردنيون يطالبون بتمديد عطلة العيد أسوة بمصر

11:30

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 19.9% في كانون الثاني

11:25

ضربة لامبراطورية بلبن المصرية.. السعودية تغلق جميع الفروع

وفيات
وفيات الأحد 30-3-2025وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025