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مشتل فيصل يخطط لإنتاج نصف مليون غرسة خروب

منذ 34 ثانية
مشتل فيصل يخطط لإنتاج نصف مليون غرسة خروب

وطنا اليوم:كشف مدير مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش بهجت السوالمة عن خطة لإنتاج نحو 500 ألف غرسة خروب خلال العام الحالي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى إنتاج مليون غرسة خروب لدعم الثروة الحرجية والقطاع الزراعي.
وأوضح السوالمة أن التوسع في إنتاج أشتال الخروب يهدف إلى زيادة المساحات الحرجية وتعزيز إنتاج دبس الخروب، فضلًا عن توفير مصادر غنية بالبروتين لتغذية الثروة الحيوانية، مما ينعكس إيجابًا على قطاع تربية الأغنام.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبًا على بعض الأنواع الحرجية مثل أشجار اللزاب، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تكثيف إنتاج أشتال الخروب كجزء من جهودها في حماية الغابات والحفاظ على التوازن البيئي.
إلى جانب ذلك، كشف السوالمة عن خطة المشتل لإنتاج 300 ألف غرسة حرجية تشمل أنواعًا مثل السرو والبلوط، بالإضافة إلى 250 ألف غرسة مثمرة من بينها الزيتون والرمان والتين لدعم مشاريع التشجير والزراعة المستدامة.
وفي سياق دعم الإنتاج، أوضح السوالمة أنه تم توظيف نحو 75 عاملًا (بوظائف غير دائمة) للمساهمة في زيادة إنتاج الأشتال الحرجية والمثمرة خلال هذا العام


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