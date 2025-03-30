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نقابة تجار الألبسة: نشاط قوي في الأسواق بعد صرف الرواتب

منذ 57 ثانية
نقابة تجار الألبسة: نشاط قوي في الأسواق بعد صرف الرواتب

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن الإقبال على القطاع كان متميزا خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، بالتزامن مع صرف الرواتب.
وأضاف علان أن الحركة الشرائية شهدت نشاطا قويا، منذ بدء صرف الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، بعد أن كانت ضعيفة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.
وأكد أن غالبية المعيقات التي يعاني منها التجار في أوقات الازدحامات في الأسواق، تم حلها هذا العام، بمساعدة رجال السير، بالإضافة إلى سلاسة في إجراءات التخليص في مختلف المراكز الجمركية.
ولفت علان إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين، ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيولة المتوفرة لديهم، وهو ما ينعكس على الحركة التجارية في الأسواق.


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