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العوّاد: اقبال مرتفع على حلويات العيد .. والعروض تسيطر

منذ 28 ثانية
العوّاد: اقبال مرتفع على حلويات العيد .. والعروض تسيطر

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العوّاد، أن الإقبال على المعمول جيد جدًا، وأن الطلب عليه مرتفع، خاصة مع ما تشهده الأسواق من عروض تنافسية كبيرة.
وحول تفاوت الأسعار في السوق، أوضح العوّاد أن الحكومة الأردنية لم تقم برفع الأسعار، بل على العكس، قامت بتخفيضها، خصوصًا مع عودة الحركة التجارية عبر البحر الأحمر، حيث شهدت الأسعار هذا العام انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.
وأشار العوّاد إلى أن أغلب محال الحلويات تشهد حركة تجارية نشطة، حيث يُقبل المواطنون على شراء المعمول الجاهز، خاصة مع تزايد انشغالات الأسر.
ونوّه إلى أن العروض الترويجية مسيطرة على السوق بصورة كبيرة وواضحة، حيث يسعى التجار وأصحاب المحال إلى جذب المستهلكين عبر تقديم عروض متنوعة، مثل تخفيض الأسعار أو توفير خدمة التوصيل المجاني


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