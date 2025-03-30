تفاعل واسع مع هاشتاغ عيدنا لغزة .. لا فرحة في ظل المجازر

وطنا اليوم:أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسما “هاشتاغ”، للتضامن مع غزة، مع حلول عيد الفطر المبارك، في ظل المجازر التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين في القطاع، خاصة الأطفال الذين حرموا من فرحة العيد.

وتحت وسم “عيدنا لغزة”، تفاعل العديد من النشطاء، مذكرين بحجم الألم والمعاناة التي تحرم سكان القطاع من الشعور بحلول العيد، في ظل الفقد الكبير والأعداد المهولة للشهداء، والتي فاقت خمسين ألف شهيد.

ودعا النشطاء إلى تحويل العيد للحظة احتجاج وصرخة ضد مجازر الاحتلال وإغلاق المعابر، ودعوة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع، لإنقاذ السكان من المجاعة التي حلت بهم.

كما قال نشطاء إن صلاة العيد يجب أن تتحول إلى ساحات تضامن واحتجاج مع غزة، فيما دعا آخرون إلى رفع العلم الفلسطيني للتأكيد على حضور أهل غزة في العيد.

وتفاعل المشاركون بالهاشتاغ وعلقوا بالقول:

هذا العيد في #غزة… بدون أطفال

فهم ما بين شهيد و مصاب ويتيم و جائع ومريض

وكل هذا يحدث وسط خذلان وصمت وتآمر وتشويه العالم بأكمله