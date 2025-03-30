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98.3 % نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من دول أفريقيا خلال شهرين

منذ 16 ثانية
Tourists tour the ruins of the ancient Nabatean city of Petra in southern Jordan on December 12, 2022. - After years in which the Covid pandemic turned the storied "Rose City" into a ghost town, Jordan tourism authorities confirm that Petra, famous for its stunning temples hewn out of the rose-pink cliff faces, is back in business and drew 900,000 visitors last year, close to the previous record of one million set in 2019. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:بلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع دول إفريقيا 11,895 شخصا، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.
وتظهر البيانات أن عدد سياح المبيت بلغ 9,591 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 2,304 ما مجموعه 11,895 شخصا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العام الماضي للفترة ذاتها (كانون الثاني، شباط) بلغ عدد سياح المبيت 5,567 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 432 ما مجموعه 5,999 شخصا من مجموع دول إفريقيا التي تشمل دول عدة منها إثيوبيا وكينيا ونيجيريا.
ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2024 و2025 فقد نما عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع إفريقيا بنسبة 98.3%.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.3%؛ ليبلغ ما قيمته 1,283.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 18.5%. وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 12.0%، والعرب 16.7%، والجنسيات الأوروبية (4.6%)، والأميركية (14.6%)، والجنسيات الأخرى (42.5%).


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