أردنيون يطالبون بتمديد عطلة العيد أسوة بمصر

وطنا اليوم:شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن منذ يوم أمس السبت، موجة من المطالبات بتمديد عطلة عيد الفطر، على غرار ما حدث في مصر.

وجاءت هذه الدعوات بعد إعلان السلطات المصرية أن عيد الفطر سيبدأ يوم الاثنين بدلاً من الأحد، كما كان متوقعًا، مما دفع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى اتخاذ قرار بتمديد الإجازة الرسمية ليوم إضافي.

وأعرب العديد من الأردنيين عبر منصات التواصل عن رغبتهم في أن تحذو الحكومة الأردنية حذو نظيرتها المصرية، بحيث تمتد العطلة لتشمل يوم الخميس، مما يمنح الموظفين مزيدًا من الراحة ووقتًا أطول لقضاء العيد مع عائلاتهم.