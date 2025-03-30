بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 19.9% في كانون الثاني

منذ دقيقة واحدة
ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 19.9% في كانون الثاني

وطنا اليوم:سجلت الفاتورة النفطية للمملكة في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 19.9%.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، لتصل إلى 307 ملايين دينار، مقارنة بـ 256 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في شهر كانون الثاني، تصدر النفط الخام “بترول” قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 127 مليون دينار، تلاها الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 99 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” حوالي 40 مليون دينار، وديزل “سولار” بنحو 38 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 3 ملايين دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

ضربة لامبراطورية بلبن المصرية.. السعودية تغلق جميع الفروع

11:14

مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال صباح الأحد

11:06

شركات الأردن الكبرى تتبرع: هل بدأت المملكة مرحلة الاعتماد على الذات؟

11:00

د. محمد عبدالله القواسمة – الرحيل في الشعر العربي

10:56

الصحة تعلن أسماء 117 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

10:27

الحكومة:اجتماعات مثمرة مع كتلة حزب العمل الإسلامي

10:18

ترامب يلوح بضم غرينلاند بالقوة.. والدانمارك توبخ إدارته

10:10

وفيات الأحد 30-3-2025

10:05

إيران تهدد: سنضرب دييغو غارسيا إذا تعرضنا لهجوم أميركي

09:58

تدفق المساعدات على ميانمار بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 1600 شخص

09:50

الأحد: انخفاض قليل على درجات الحرارة والطقس بارد نسبياً

09:45

الشرع يعلن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا

وفيات
وفيات الأحد 30-3-2025وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025