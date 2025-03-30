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مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال صباح الأحد

منذ دقيقتان
مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال صباح الأحد

وطنا اليوم:نشر مركز الفلك الدولي، صورة لهلال شهر شوال (بالتقويم الهجري)، صباح الأحد، من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.
جاء ذلك بتدوينة لمركز الفلك على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: “عاجل: أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلامي.. هلال شهر شوال 1446هـ كما تم تصويره قبل قليل صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 10.5 درجة”.
ونوه مركز الفلك ذاكرا: “ملاحظة: لا توجد علاقة بين شكل الهلال هذا وبين صحة بدء شهر شوال، سواء الأحد أو الإثنين”.
ويذكر أن انقساما بين عدد من الدول الإسلامية حدث في إعلان غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر حيث أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، الأحد أول أيام العيد في حين أعلنت دول مثل الأردن وسوريا ومصر وسلطنة عُمان، الاحد متمم شهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر 2025.


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