الصحة تعلن أسماء 117 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية 117 مركزًا صحيًا لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2025، موزعة على مختلف محافظات المملكة، بهدف ضمان تقديم الخدمات الصحية الطارئة والمستمرة.

وأكدت الوزارة أن المراكز المناوبة تشمل مراكز تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، وأخرى تستمر حتى الساعة 10 مساءً، إضافة إلى عدد من المراكز التي تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الطارئة.

توزيع المراكز الصحية المناوبة حسب الأقاليم والمحافظات:

إقليم الوسط

محافظة العاصمة (14 مركزًا صحيًا):

مركز صحي وادي السير الشامل

مركز صحي ماركا الشامل

مركز صحي عمان الشامل

مركز صحي ناعور الشامل

مركز صحي خريبة السوق الشامل

مركز صحي القويسمة الشامل

مركز صحي الموقر الشامل

مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل

مركز صحي سحاب الشامل

مركز صحي صويلح الشامل

مركز صحي الجيزة الشامل

مركز صحي الأميرة بسمة الشامل (24 ساعة)

مركز صحي إسكان أبو نصير الشامل (حتى 10 مساءً)

مركز صحي النصر الشامل

محافظة مأدبا (9 مراكز صحية):

مركز صحي الفيصلية الشامل

مركز صحي مليح الشامل

مركز صحي ماعين الشامل

مركز صحي العريض الشامل

مركز صحي شمال مأدبا الشامل

مركز صحي ذيبان الشامل

مركز صحي حنينا الشامل

مركز صحي لب الشامل

مركز صحي الشرقي الشامل

محافظة البلقاء (8 مراكز صحية):

مركز صحي البقيع الشامل

مركز صحي زي الشامل

مركز صحي الصبيحي الشامل

مركز صحي يرقا الشامل

مركز صحي الفحيص الشامل

مركز صحي عين الباشا الشامل

مركز صحي الطوال الجنوبي الشامل

مركز صحي الكرامة

محافظة الزرقاء (13 مركزًا صحيًا):

مركز صحي الظليل الشامل

مركز صحي المشيرفة الشامل

مركز صحي إسكان الهاشمية الشامل

مركز صحي بيرين الشامل

مركز صحي وادي الحجر الشامل

مركز صحي جبل الأمير حمزة الشامل

مركز صحي الرشيد الشامل

مركز صحي الزرقاء الشامل الجديد

المختبر المركزي

بنك الدم لإقليم الوسط/ الزرقاء

مركز صحي إصلاح وتأهيل الهاشمية (24 ساعة)

مركز صحي الأزرق الشامل

مركز صحي العمري الأولي

إقليم الشمال

محافظة إربد (16 مركزًا صحيًا):

مركز صحي النعيمة الشامل

مركز صحي الحصن الشامل

مركز صحي الصريح الشامل

مركز صحي حوارة الشامل

مركز صحي المزار الشمالي الشامل

مركز صحي الفاروق الشامل

مركز صحي حكما الشامل

مركز صحي المغير الشامل

مركز صحي كفريوبا الشامل

مركز صحي قميم الشامل

مركز صحي الطيبة الشامل

مركز صحي كفر عوان الشامل

مركز صحي دير أبي سعيد الشامل

مركز صحي ملكا الشامل

مركز صحي المشارع الشامل

مركز صحي حبراص الشامل

محافظة عجلون (مركزان صحيان):

مركز صحي الأمير الحسن الشامل

مركز صحي صخرة الشامل

محافظة جرش (4 مراكز صحية):

مركز صحي القادسية الأولي

مركز صحي برما الشامل

مركز صحي ساكب الشامل

مركز صحي الرازي الشامل

لواء الرمثا (مركزان صحيان):

مركز صحي سهل حوران الشامل

مركز صحي الرمثا الشامل

محافظة المفرق (22 مركزًا صحيًا):

مركز صحي نادرة الشامل (24 ساعة)

مركز صحي الزعتري الشامل

مركز صحي رحاب الشامل

مركز صحي بلعما الشامل

مركز صحي صبحا الشامل

مركز صحي مغير السرحان الشامل

مركز صحي الحمراء الشامل

مركز صحي المنصورة الشامل

مركز صحي المكيفتة الشامل

مركز صحي البشرية الشامل

مركز صحي أم الجمال الشامل

مركز صحي الخالدية الشامل

مركز صحي منشية بني حسن الشامل

مركز صحي الرفاعيات الشامل

مركز صحي أم القطين الشامل

مركز صحي الباعج الشامل

مركز صحي أم السرب الأولي

مركز صحي حدود الكرامة

مركز صحي دير الكهف الشامل

مركز صحي الأشرفية الشامل

مركز صحي سما السرحان الشامل

مركز صحي الصفاوي الشامل

إقليم الجنوب

🔹 محافظة الطفيلة (3 مراكز صحية):

مركز صحي بصيرا الشامل (24 ساعة)

مركز صحي الحسا الشامل

مركز صحي الطفيلة الشامل

لواء البتراء (مركز صحي واحد):

مركز صحي البتراء الشامل (12 ساعة)

محافظة معان (8 مراكز صحية):

مركز صحي معان الشامل

مركز صحي الجفر الشامل (24 ساعة)

مركز صحي المدورة الحدودي

مركز صحي المريغة الشامل

مركز صحي إيل الشامل

مركز صحي الشوبك الشامل

مركز صحي المنشية الأولي

مركز صحي راشد الأولي

محافظة العقبة (9 مراكز صحية):

عيادة معبر وادي عربة (12 ساعة)

مركز صحي العقبة الشامل

مركز صحي القويرة الشامل (24 ساعة)

مركز صحي الديسة الأولي

مركز صحي رم الأولي

مركز صحي رحمة الأولي

مركز صحي الريشة الشامل

مركز صحي بئر مذكور الأولي

مركز صحي القريقرة الأولي

🔹 محافظة الكرك (6 مراكز صحية):

مركز صحي الكرك الشامل (24 ساعة)

مركز صحي الربة الشامل

مركز صحي القطرانة الشامل

مركز صحي المزرعة الشامل

مركز صحي مؤاب الشامل

مركز صحي المزار الشامل

وأكدت وزارة الصحة أنها شكلت فرقًا مناوبة ستقوم بجولات ميدانية على المراكز الصحية المناوبة، لضمان سير العمل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية. ودعت المواطنين إلى مراجعة أقرب مركز صحي مناوب عند الحاجة، متمنية لهم الصحة والسلامة خلال عطلة العيد