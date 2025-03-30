الأحد: انخفاض قليل على درجات الحرارة والطقس بارد نسبياً

وطنا اليوم:تنخفض اليوم الأحد، درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني في مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وترتفع يوم غد الاثنين، درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا، ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع تدريجيا مع ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقا إلى المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تتحول الرياح إلى شمالية غربية وتميل الأجواء للبرودة.

كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ويميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون معتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 4، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 17، وفي البحر الميت 28 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية.