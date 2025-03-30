الشرع يعلن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا

وطنا اليوم:قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة.

وأضاف الشرع خلال كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة في قصر الشعب بدمشق مساء امس السبت إن سوريا تواجه تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والوحدة.

وأكد الرئيس السوري أن أولوية الحكومة الجديدة هو محاربة الفساد وقال “لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.

وأضاف أن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.

ولفت إلى أن “خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها”، وأكد أنه سيتم السعي لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية.

كما أكد أن الحكومة الجديدة ستسعى لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات.

وأشار إلى أن سعي الحكومة المقبلة لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وأيضا التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.

ولفت الشرع إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.

وأكد الرئيس السوري على أولوية الحكومة بالعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمن سوريا.

وأبقى الشرع على وزيري الخارجية والدفاع بمنصبيهما في الحكومة السورية الجديدة، اللذين قدما كلمة في هذه الفعالية.

وقال اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع “سنعيد لسوريا جيشها الذي تستحقه بعد أن شوّه النظام البائد اسم هذا الجيش”.

وعبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن سعادته بالتشكيل الجديد، قائلا “في هذا اليوم التاريخي نشهد إعلان أول حكومة بإرادة حرة”.

وتابع “الدبلوماسية السورية ستكون صوتاً للحكمة والاتزان، وسنبني علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل”.

تشكيلة الحكومة

وبعد كلمة الشرع تناوب أعضاء الحكومة الجديدة على إلقاء الكلمات وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية.

1- أسعد الشيباني وزيرا للخارجية

2- مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

3- أنس خطاب وزيرا للداخلية

4-مظهر الويس وزيرا للعدل

5- محمد أبو خير شكري وزيرا للأوقاف

6- مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي

7- هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

8- محمد البشير وزيرا للطاقة

9- محمد يسر برنية وزيرا للمالية

10- نضال الشعار وزيرا للاقتصاد

11- مصعب نزال العلي وزيرا للصحة

12- محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية

13- رائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث

14- عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات

15- أمجد بدر وزيرا للزراعة

16- محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم

17- مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال والإسكان

18- محمد صالح وزيرا للثقافة

19- محمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب

20- مازن الصالحاني وزير للسياحة

21- محمد اسكاف وزيرا للتنمية الإدارية

22- يعرب بدر وزيرا للنقل

23- حمزة مصطفى وزيرا للإعلام