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مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى والحرمين

منذ 50 ثانية
مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى والحرمين

وطنا اليوم:توافد مئات الآلاف إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، والحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء صلاة العيد.
وأعلنت السعودية وفلسطين، أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وذلك إلى جانب دول الخليج باستثناء سلطنة عمان، إضافة إلى تركيا ودول أخرى، فيما أعلنت جل الدول العربية أن العيد يوم غد الاثنين.
وفي المسجد الأقصى، أدى ما لا يقل عن 120 ألفا صلاة العيد في المسجد وباحاته، رغم منع الاحتلال للآلاف من الدخول، والتضييق على حركة الدخول والخروج من المسجد.
وكبّرت جموع المصلين فرحا بعيد الفطر، كما تحدث خطيب العيد عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعن الأسرى في سجون الاحتلال، وعن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى.
وفي مكة المكرمة، دعا خطيب العيد الشيخ عبد الرحمن السديس بالفرج لفلسطين، قائلا “اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين والصهاينة المحتلين”.
فيما لم يتطرق خطيب العيد في المدينة المنورة الشيخ عبد الله البعيجان لفلسطين بشكل خاص.


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