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وزارة السياحة والآثار تعلن عن فعاليات عيد الفطر المبارك

منذ 12 دقيقة
وزارة السياحة والآثار تعلن عن فعاليات عيد الفطر المبارك

 

وطنا اليوم_ عمان – أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع امانة عمان والتي ستنطلق في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 ~2 نيسان 2025، في المدرج الروماني (الساحة الهاشمية) بالعاصمة عمان.

 

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والغنائية الموجهة لكافة أفراد العائلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأجواء الاحتفالية ونشر البهجة بين المواطنين والزوار خلال أيام العيد.

 

وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في سياق دعم الحركة السياحية المحلية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة، داعية الجميع إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء المميزة.

 

وهنأت الوزارة المواطنين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع عيدا سعيداً وأوقاتاً ممتعة برفقة الأهل والأحبة.


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