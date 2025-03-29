عشيرة الملكاوية تشكر المعزين بوفاة المرحومة أم رامي الملكاوي

“كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ” (الأنبياء: 35)

عمان / بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمشاعر تفيض امتناناً وعِرفاناً، تتقدم عشيرة الملكاوية في المملكة وخارجها بجزيل الشكر والتقدير والعِرفان لكل من شاركنا مُصابنا الجلل، وأحزاننا وواسانا بوفاة فقيدتنا المرحومة بإذن الله تعالى:

أريج ملكاوي / أم رامي

زوجة الأستاذ الدكتور في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية صلاح الدين رومي الملكاوي / أبو رامي، وكريمة المهندس محمد صالح ملكاوي / أبو عماد (أحد وجهاء عشيرة الملكاوية في عمان).

فإلى كل من قدم وقدمت لنا واجب العزاء بالحضور إلى بيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل عبر المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي،

لقد كان لعزائكم ومواساتكم الصادقة أطيب الأثر في نفوسنا، وخففت عنّا ألم الفقد والفراق، فجزاكم الله خير الجزاء، وأبعد عنكم وعن أحبتكم كل مكروه، وجمعنا وإياكم على الخيرات والمسرات، وألهمنا وإيّاكم جميل الصبر وحُسن العزاء، والاحتساب عند الله عز وجل.

عشيرة الملكاوية