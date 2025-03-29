مناجم الفوسفات الأردنية تعزز مسؤوليتها المجتمعية بـ40 مليون دينار للتعليم والصحة”

وطنا اليوم_في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، أعلن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن تخصيص 40 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد في 23 آذار 2025.

وبحسب بيان الإفصاح المقدم إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، سيتم توزيع هذا المبلغ على مدار ثلاث سنوات، بهدف تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية في المملكة. وتشمل المبادرة إنشاء وتوسعة المدارس والمرافق التعليمية، إلى جانب تطوير المراكز الصحية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذين القطاعين الحيويين.

وأكدت الشركة أن المبلغ سيتم إيداعه في حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني، وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، على أن يتم الصرف وفق خطط تنفيذية تضمن توجيه الدعم بكفاءة، وبما يتناسب مع نسب الإنجاز الفعلي للمشاريع المستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي التعليم والصحة.

من جانبها، أوضحت الشركة أن هذا الدعم لن يؤثر على التزاماتها الأخرى في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث بلغت قيمة مساهماتها خلال عام 2024 نحو 24 مليون دينار، فيما تجاوز إجمالي الدعم المقدم خلال السنوات الست الماضية 84 مليون دينار.