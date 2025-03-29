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السماح بدخول المجموعات السياحية السورية إلى المملكة وفق الضوابط المعتمدة

منذ 16 ثانية
السماح بدخول المجموعات السياحية السورية إلى المملكة وفق الضوابط المعتمدة

وطنا اليوم_عمان 29 آذار  – أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، عن العوده للعمل بالموافقات على دخول المجموعات السياحية السورية إلى أراضي المملكة، وفق الضوابط والشروط المعمول بها سابقًا، وبكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة بحيث تحدد مدة الزيارة بشهر واحد فقط 

 

وأوضح المجالي أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، مؤكدًا أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه وفق الأطر المحددة.

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية والتسهيل على الاخوه في سوريا مع الحفاظ على أمن المملكة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.


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