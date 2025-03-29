الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردنيين بعيد الفطر المبارك

وطنا اليوم _أبرق سفير دولة الكويت السابق لدى المملكة الأردنية الهاشمية المستشار بالديوان الأميري الكويتي معالي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بالتهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده والعائلة الهاشمية والقيادة السياسية والشعب الأردني الشقيق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن الغالي وشعبها الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويحفظ الأردن من كل مكروه ويديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

وكل عام والجميع بخير