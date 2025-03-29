الدكتور محمد حسن الطراونة: عدم استقرار المناخ يزيد من ظهور الأمراض التنفسية والحساسية 

وطنا اليوم_نتعرض لموجه من عدم الاستقرار في المناخ مع انتشار الاتربة والعواصف والامطار مما يشكل خطرا على العديد من المرضى.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وامراض النوم، إن تلك النوعية من المناخ التي نتعرض لها الآن تعتبر مناخ خصب لإنتشار الفيروسات التنفسية في غير اوانها وموعدها مع نشاط العواصف والأتربة مما يشكل خطرا على المرضى الذين يعانون من الامراض التنفسية المزمنة ومن يعاني من الربو والذين يعانون من التليف الرئوي او الانسداد الرئوي المزمن او حساسية الجهاز التنفسي.

واوضح الدكتور محمد حسن الطراونة ان مريض الأمراض التنفسية المزمنة يجب ان يلتزم بالأدوية الخاصة به حتى لا يتعرض للأنتكاسة مع تجنب التعرض للأتربة والغبار تماما.

واشار الدكتور محمد حسن الطراونة أنه في حالة التواجد في مناخ به اتربة يجب ارتداء الكمامة، وعدم التواجد لفترة طويلة في هذا المناخ قدر الأمكان.

وشدد الدكتور محمد الطراونة انه يجب الالتزام بغسل اليدين بشكل مستمر والنظافة الشخصية مع البعد ايضا على الأماكن المزدحمة حتى نتجنب العدوى الفيروسية.

وأوضح الدكتور محمد الطراونة انه يجب تجنب الجلوس مع مدخنين او استنشاق دخان السجائر والشيشية حتى لا يعرض الجهاز التنفسي للضرر ويزيد من احتمالية الاصابة بالالتهابات الفيروسية .

وأكد ان الحصول على ساعات نوم كافية هام جدا وضروري لأنه يساعد على التخلص من مسببات الالتهاب ويقوي من عمل جهاز المناعة مع ممارسة الرياضة بإستمرار وتناول الطعام الصحي والمفيد كل هذا يساعد المريض على ممارسة حياته بشكل طبيعي.