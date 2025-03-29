بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الدكتور محمد حسن الطراونة: عدم استقرار المناخ يزيد من ظهور الأمراض التنفسية والحساسية 

منذ 6 دقائق
الدكتور محمد حسن الطراونة: عدم استقرار المناخ يزيد من ظهور الأمراض التنفسية والحساسية 

وطنا اليوم_نتعرض لموجه من عدم الاستقرار في المناخ مع انتشار الاتربة والعواصف والامطار مما يشكل خطرا على العديد من المرضى.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وامراض النوم، إن تلك النوعية من المناخ التي نتعرض لها الآن تعتبر مناخ خصب لإنتشار الفيروسات التنفسية في غير اوانها وموعدها مع نشاط العواصف والأتربة مما يشكل خطرا على المرضى الذين يعانون من الامراض التنفسية المزمنة ومن يعاني من الربو والذين يعانون من التليف الرئوي او الانسداد الرئوي المزمن او حساسية الجهاز التنفسي.

واوضح الدكتور محمد حسن الطراونة ان مريض الأمراض التنفسية المزمنة يجب ان يلتزم بالأدوية الخاصة به حتى لا يتعرض للأنتكاسة مع تجنب التعرض للأتربة والغبار تماما.

واشار الدكتور محمد حسن الطراونة أنه في حالة التواجد في مناخ به اتربة يجب ارتداء الكمامة، وعدم التواجد لفترة طويلة في هذا المناخ قدر الأمكان.

وشدد الدكتور محمد الطراونة انه يجب الالتزام بغسل اليدين بشكل مستمر والنظافة الشخصية مع البعد ايضا على الأماكن المزدحمة حتى نتجنب العدوى الفيروسية.

وأوضح الدكتور محمد الطراونة انه يجب تجنب الجلوس مع مدخنين او استنشاق دخان السجائر والشيشية حتى لا يعرض الجهاز التنفسي للضرر ويزيد من احتمالية الاصابة بالالتهابات الفيروسية .

وأكد ان الحصول على ساعات نوم كافية هام جدا وضروري لأنه يساعد على التخلص من مسببات الالتهاب ويقوي من عمل جهاز المناعة مع ممارسة الرياضة بإستمرار وتناول الطعام الصحي والمفيد كل هذا يساعد المريض على ممارسة حياته بشكل طبيعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:29

النفط العراقي للأردن: شراكة استراتيجية أم دعم؟

11:19

#عاجل..اعلان موعد عيد الفطر السعيد

10:18

البلقاء – مع وقت السحور …. مشاجرة عنيفة وإطلاق عبارات نارية في مخيم البقعة

09:14

الديبلوماسية السعودية محكنة ومؤثرة وتعيد رسم العلاقات اللبنانية ـــ السورية 

05:42

*مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والفنانات

03:13

مقتل أردني بعيار ناري وإصابة ٣ بمشاجرة في القويسمة

03:09

قرى الأطفال SOS: نموذجا متميزا للتعلم!!

20:52

أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا جديدا في السوق المحلية

20:50

الأردن يعزي ميانمار وتايلاند بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين

20:26

سلطة العقبة : تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة يدعم الحركة السياحية

20:17

نتنياهو يكلف الموساد بالبحث عن دول تستقبل أعداداً كبيرة من فلسطينيي غزة

20:02

الأمير عاصم يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

وفيات
وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025