البلقاء – مع وقت السحور …. مشاجرة عنيفة وإطلاق عبارات نارية في مخيم البقعة

وطنا اليوم _شهد مخيم البقعة، بالقرب من أحد المساجد، مشاجرة عنيفة وقت السحور بين عدة أشخاص، تخللها إطلاق عيارات نارية واستخدام الهروات والحجارة، بالإضافة إلى تكسير بعض المنازل.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة امرأة خمسينية بجروح في يدها اليمنى نتيجة أداة حادة، وإصابة شقيقتها الأربعينية في الرأس. وقد تم إسعاف المصابتين على الفور إلى مستشفى الأمير حسين لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من الأشخاص الذين شاركوا في المشاجرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن آخرين متورطين في الحادثة.

وتجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات المشاجرة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتو

رطين.