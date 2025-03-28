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أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا جديدا في السوق المحلية

منذ 43 ثانية
أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا جديدا في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الجمعة، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد باستثناء عيار 14 ليرتفع 20 قرشا، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 62.4 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.4 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 71.60 دينارًا و55.60 دينارًا 42.10 دينارًا على التوالي.


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