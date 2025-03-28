الأردن يعزي ميانمار وتايلاند بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الجمعة، مصرع ما لا يقل عن 150 شخصًا، وإصابة أكثر من 730 آخرين، في حصيلة أولية لخسائر الزلزال المزدوج.

جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد اليوم الجمعة، وتسبب بانهيار أبنية وجسور وطرق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مبنى بفعل الزلزال، وفقدان الاتصال مع 90 آخرين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزالين بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 16 كيلو مترا شمال غرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزالين وقعا على عمق قرابة 10 كيلومترات في باطن الأرض.

وعلى إثرها، أعلنت إدارة الجيش بميانمار حالة الطوارئ في 6 مناطق بما فيها العاصمة نايبيداو وماندالاي.