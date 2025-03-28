بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي ميانمار وتايلاند بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين

منذ 22 ثانية
الأردن يعزي ميانمار وتايلاند بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الجمعة، مصرع ما لا يقل عن 150 شخصًا، وإصابة أكثر من 730 آخرين، في حصيلة أولية لخسائر الزلزال المزدوج.
جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد اليوم الجمعة، وتسبب بانهيار أبنية وجسور وطرق.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مبنى بفعل الزلزال، وفقدان الاتصال مع 90 آخرين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزالين بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 16 كيلو مترا شمال غرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزالين وقعا على عمق قرابة 10 كيلومترات في باطن الأرض.
وعلى إثرها، أعلنت إدارة الجيش بميانمار حالة الطوارئ في 6 مناطق بما فيها العاصمة نايبيداو وماندالاي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:26

سلطة العقبة : تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة يدعم الحركة السياحية

20:17

نتنياهو يكلف الموساد بالبحث عن دول تستقبل أعداداً كبيرة من فلسطينيي غزة

20:02

الأمير عاصم يرعى اختتام المجالس العلمية الهاشمية

19:59

العثور على وثائق عسكرية سرية بريطانية ملقاة في الشارع

19:50

أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن

19:45

غرف الصناعة: العلاقات الاردنية العراقية راسخة ومتجذرة

19:39

توقعات الحالة الجوية للعيد في الاردن

19:33

صيانة إنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة عيد الفطر

19:30

بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة جنوب السودان ومساع كينية لاحتواء الأزمة

19:23

البيئة تحذر: غرامات مالية تصل إلى 500 دينار لمرتكبي مخالفة الرمي العشوائي للنفايات

17:51

رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة  

16:46

مصفاة البترول الأردنية تعدّل استراتيجية توسعة مشروعها الرابع

وفيات
وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025وفيات الاثنين 24-3-2025