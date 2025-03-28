سلطة العقبة : تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة يدعم الحركة السياحية

وطنا اليوم:أعلن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، حمزة الحاج حسن، ان بدء سريان قرار تمديد ساعات العمل في معبر “وادي عربة الجنوبي ” سيبداء الاحد المقبل 30 اذار الحالي ، ويأتي ذلك وفق الحاج حسن في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحركة السياحية تزامنا مع موسم العيد وتسهيل تنقل المسافرين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الحاج حسن أنه تم الاتفاق على تمديد ساعات العمل لمدة ساعتين إضافيتين في يومي الأحد 30 و الأثنين31 آذار 2025 ،وكذلك الثلاثاء الأول من نيسان ، حيث سيتم أستقبال المسافرين القادمين إلى المعبر ” وادي عربة الجنوبي” حتى الساعة 22:00 وستكون مغادرة المسافرين المملكة حتى الساعة 20:00.

وأكد الحاج حسن أن السلطة تتابع عن كثب أعداد المسافرين، مشيرًا إلى أنه في حال زيادة أعداد المغادرين من المعبر ” وادي عربة الجنوبي ” ، سيتم النظر في تمديد ساعات العمل الإضافية وفقًا للحاجة، مع إبلاغ الجهات المختصة بأي تغييرات تطرأ في حينها.

وأشار إلى أن فترة عيد الفطر المبارك تشكل موسمًا سياحيًا نشطًا، حيث تستقطب العقبة أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها ومنها فلسطين، ما يعزز الحركة الأقتصادية ويزيد الطلب على الخدمات السياحية والفندقية. وأكد الحاج حسن أن السلطة تعمل على توفير بيئة سياحية جاذبة ومريحة، من خلال تسهيل إجراءات العبور وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص سلطة العقبة على دعم القطاع السياحي والتجاري، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

ونوه حمزة الحاج حسن الى جولة رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز مؤخرا الى معبر وادي عربة الجنوبي مؤكداً أن هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تعكس الحرص على الأرتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للزوار والسياح.

وأشار إلى أهمية التوجيهات التي أصدرها الفايز خلال زيارته الأخيرة الى معبر وادي عربة الجنوبي لتسهيل إجراءات العبور وتقليل الازدحام، خصوصاً خلال فترة الأعياد، مما يسهم في تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مميزة