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نتنياهو يكلف الموساد بالبحث عن دول تستقبل أعداداً كبيرة من فلسطينيي غزة

منذ 16 ثانية
نتنياهو يكلف الموساد بالبحث عن دول تستقبل أعداداً كبيرة من فلسطينيي غزة

وطنا اليوم:كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموساد بالبحث عن دول توافق على قبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من غزة. وفق ما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو كلف “الموساد” بالمهمة السرية قبل عدة أسابيع، وأنه يتم بالفعل العمل على هذه القضية مع عدة دول.
وأكد مسؤول أميركي كبير سابق ومسؤولان إسرائيليان كبيران أن محادثات جرت مع الصومال وجنوب السودان وإندونيسيا ودول أخرى.
وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن الموساد يواصل العمل على هذه القضية مع عدة دول.
من جانب آخر، قال “أكسيوس” إن مسؤولين أميركيين كبيرين أكدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يشارك حاليا بشكل نشط في هذه الخطة، وإن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يركز بشكل كامل على التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن واستعادة وقف إطلاق النار.
ويرتكز الجهد الإسرائيلي على رؤية “ريفييرا غزة” التي طرحها الرئيس ترامب في لقائه مع نتنياهو مطلع فبراير الماضي، والتي تتضمن تهجير مليوني فلسطيني من القطاع من أجل إعادة إعماره.
وتدفع إسرائيل بهذه الخطوة وخطوات أخرى لتشجيع “الخروج الطوعي” للفلسطينيين من غزة، بالتوازي مع تجدد الحرب وإصدار أوامر إخلاء للفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع.

وكالة لتهجير أهالي غزة
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنشاء وكالة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة “طوعا”، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان.
وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة “للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى”.
وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع، لكنها قد “تتعاون مع منظمات دولية” من أجل “ضمان المرور الآمن” للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.


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