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العثور على وثائق عسكرية سرية بريطانية ملقاة في الشارع

منذ دقيقة واحدة
العثور على وثائق عسكرية سرية بريطانية ملقاة في الشارع

وطنا اليوم:تحقق وزارة الدفاع البريطانية في مصدر مجموعة من الوثائق تحتوي على معلومات عسكرية حساسة ملقاة في الشارع، حسب “بي أيه ميديا”.
وأضافت الوكالة أنه جرى اكتشاف الأوراق وبعضها يحمل علامة “رسمية – حساسة”، وهي نصف ظاهرة من كيس قمامة أسود في منطقة سكوتسوود في نيوكاسل في 16 مارس الجاري.
من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تتضمن تفاصيل حول “رتب الجنود وأنماط التحول وعناوين البريد الإلكتروني وسجلات قضايا الأسلحة ومعلومات الوصول إلى المنشآت العسكرية”.
وأردفت أنه يبدو أن الوثائق على صلة بوحدات متمركزة في حامية كاتريك. ومن الوثائق كانت هناك ورقة تردد أنها بعنوان “مفاتيح مستودعات الأسلحة وتحمل أكواد أي دي إس” التي يعتقد أنها تشير إلى نظام رصد مستودع الأسلحة والدخلاء.
واكتشف الوثائق مايك جيبارد وهو أحد مشجعي كرة القدم من مدينة جيتسهيد الذي تعثر فيها بينما كان يوقف سيارته قبل مباراة نهائي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم “كأس كاراباو” بين “نيوكاسل يونايتد” و”ليفربول”.
وقال جيبارد لـ “بي بي سي” إنه صدم مما رآه.
وتشير التوجيهات الحكومية إلى أن بعض الوثائق “الرسمية-الحساسة” يمكن أن تشكل “تهديدا للحياة” في حال انكشفت.


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