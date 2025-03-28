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غرف الصناعة: العلاقات الاردنية العراقية راسخة ومتجذرة

منذ دقيقتان
غرف الصناعة: العلاقات الاردنية العراقية راسخة ومتجذرة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان م.فتحي الحغبير عمق العلاقات الاخوية التاريخية والراسخة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الغراق الشقيق بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها هذه العلاقة من قيادة البلدين الشقيقين

واضاف الجغبير ان هذه العلاقة علاقة وطيدة ومتجذرة منبثقة من العروبة والإسلام والجوار. مبيتا ان الشعبين العراقي والاردني شعب واحد مصيرهم واحد تربطهم علاقة الاخوة والدم وان اي دعوات من البعض القليل الذي يحاول الاساءة للحمة العربية وللمصير الواحد والعلاقات الاصيلة الممتدة على مر التاريخ غريب عن مجتمعنا ولا يمثله ، مشددا على موقف الاردن قيادة وشعبا في تكريس وتعزيز هذه العلاقة الاخوية والبناء عليها وزيادة التعاون على جميع المستويات وقطع الطريق أمام اي أحد يحاول العبث بهذه العلاقة التاريخية .

وحذر الحغبير من حملات بث الفرقة بين الدول العربية من خلال بعض الصفحات والاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي والمدعومة من جهات مشبوهة لتخقيق مصالح المستفيدين من هذه الخلافات وعلى رأسها دولة الاحتلال


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