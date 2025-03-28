توقعات الحالة الجوية للعيد في الاردن

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب، إن توقعات الحالة الجوية لفترة إجازة العيد تشير إلى أن الأردن سيشهد تبايناً في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن السمة العامة للأجواء خلال النهار ستكون لطيفة إلى دافئة، فيما ستكون باردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، وتستوجب ارتداء معطف دافئ.

أما يوم السبت فقد تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لكن تبقى أعلى من معدلاتها بدرجتين مئويتين، مع أجواء غائمة جزئيًا وزخات أمطار خفيفة شمالًا صباحًا. كما تتأثر مناطق جنوب وشرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، قد تؤدي إلى زخات رعدية غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وتشكل السيول، فيما تنشط الرياح في البادية والطريق الصحراوي مسببة موجات غبارية كثيفة.

وترتفع الأحد درجات الحرارة قليلاً، وتسود أجواء ربيعية لطيفة ومشمسة، في حين تبقى فرصة لزخات رعدية في البادية الشرقية. أما ليلًا، فتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، وتصل في عمّان إلى 10 درجات مئوية.

أما الاثنين والثلاثاء، تعود الحرارة للارتفاع، حيث تصبح أدفأ من معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية، مع أجواء ربيعية دافئة في الجبال وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تقل برودة الأجواء خلال الليل.

وبم الأربعاء “آخر أيام إجازة العيد” تنخفض درجات الحرارة مجددًا بشكل واضح، لتعود الأجواء اللّطيفة نهارًا والباردة ليلًا.

وأصى طقس العرب بارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر في مناطق البادية بسبب احتمالية تشكل السيول والموجات الغبارية.