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صيانة إنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة عيد الفطر

منذ دقيقتان
صيانة إنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها ستبدأ أعتبارا من مساء اليوم الجمعة وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد بتنفيذ أعمال صيانة على شبكة إنارة الطرق في مواقع مختلفة من طرق المملكة أهمها طريق المطار.
حيث ستقوم الوزارة باستبدال نحو 1350 وحدة إنارة منها 900 وحدة (LED) من منطقة الدوار الثامن وحتى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، وبالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، حيث كانت قد بدأت باستبدال اللوحات الكهربائية وبعض الكوابل منذ عدة أيام.
وتلفت الوزارة عناية الإخوة المواطنين إلى أنه سيتم غلق المسرب الملاصق للجزيرة الوسطية على طريق المطار خلال فترة العمل الممتدة من الساعة الواحدة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا وطيلة أيام عطلة عيد الفطر.
وتهيب الوزارة بسالكي طريق المطار خلال الأيام المقبلة توخي الحيطة والحذر خلال فترة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن الشركاء في مديرية الأمن العام وبالشواخص الارشادية والتحذيرية التي سيتم تعزيز الموقع فيها.


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