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البيئة تحذر: غرامات مالية تصل إلى 500 دينار لمرتكبي مخالفة الرمي العشوائي للنفايات

منذ 19 ثانية
البيئة تحذر: غرامات مالية تصل إلى 500 دينار لمرتكبي مخالفة الرمي العشوائي للنفايات

وطنا اليوم:حذرت وزارة البيئة المواطنين من الرمي العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تتراوح بين 50 و500 دينار أردني.
جاء ذلك في تنويه من خلال رسالة نصية وصلت للمواطنين على هواتفهم، من قبل وزارة البيئة.
ودعت وزارة البيئة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، محذرة من عواقب الإضرار بالبيئة.


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