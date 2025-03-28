ضبط سائقين وحجز مركبتيهما بعد فيديو اظهر قيادتهما المتهورة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن ضبط العاملين في إدارة السير لسائقَيْن وحجز مركبتيهما، بعد ظهورهما في فيديو وهما يقودان المركبتين بطريقة متهورة.

وقال مصدر أمني إنه، بعد انتشار الفيديو عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط السائقَيْن.

ويواجه السائقَيْن تهمًا تتعلق بالقيادة المتهورة، وإجراء سباق في طريق عام دون الحصول على ترخيص، وإغلاق طريق عام.

وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق السائقَيْن، تتضمن حجز المركبتين.