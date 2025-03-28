بنك ABC يحصد لقب أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في البحرين لعام 2025 من قبل جلوبال فاينانس

وطنا اليوم:حصل بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة مرموقة بعد عام من الأداء التاريخي والتحول الاستراتيجي البارز والتميز في الأعمال التي تركز على احتياجات العملاء.

المنامة، البحرين: حصد بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقب “أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في البحرين” ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المزودة لخدمات تمويل التجارة في العالم لعام 2025. تأتي هذه الجائزة المرموقة تتويجًا لجهود البنك في تحقيق النمو الشامل وتسارع التحول الرقمي لصيرفة الجملة الأساسية والميزات المختلفة للمنتجات المصرفية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد كريم اللبدي / رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات في المجموعة قائلًا: “في بنك ABC، نحن ملتزمون بتسهيل عملية تدفقات التجارة العالمية من خلال خدمات مصرفية مُتفرّدة ومُصممّة لمواكبة احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار. نعتز بالفوز بهذا اللقب الرفيع من جهة عريقة في المجال المصرفي كمجلة جلوبال فاينانس، مما يدل على الخطوات الكبيرة التي قطعناها في سبيل الاستعداد لتحديات المستقبل والارتقاء بتجربة العملاء من خلال الابتكار . أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر قيادة البنك على رؤيتهم الثاقبة، كما أود أن أشكر عملاءنا على ثقتهم وتعاونهم معنا، ولا يفوتني أن أثني على زملائنا في المجموعة لجهودهم المضنية التي قادت إلى تحقيق هذا الإنجاز”.

من جانبه، قال السيد/ جوزيف جيارابوتو. رئـيـس ومـديـر تحرير مجلة جلوبال فاينانس: “”أظهر قطاع تمويل التجارة العالمي هذا العام القدرة على التكيف والابتكار، مع تحقيق نقلات نوعية في الرقمنة واعتماد تقنية بلوك تشين وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية. تُكرّم هذه الجائزة المؤسسات التي لبّت احتياجات عملائها بأفضل طريقة ممكنة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات مختلفة مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي والتعقيدات التشريعية.

اختارت مجلة جلوبال فاينانس الفائزين لعام 2025 وفقًا لآراء محللي الأسواق والمديرين التنفيذيين والخبراء الفنيين. خضعت عملية الاختيار لمعايير صارمة شملت حجم المعاملات ومدى الانتشار العالمي والتسعير التنافسي والابتكار، العوامل التي تفوق فيها بنك ABC على أبرز منافسيه في قطاع الخدمات المصرفية العالمية.

شكل عام 2024 علامة فارقة لأعمال تمويل التجارة وصيرفة الجملة لبنك ABC على نطاق واسع، محققةً نموًا قويًا عبر شبكة المجموعة. ومن أبرز الإنجازات الزيادة الهائلة في أحجام أعمال الاعتمادات المستندية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق المنصة الرقمية العالمية لصيرفة الجملة، والتي تمثل نافذة لمنتجات وخدمات البنك، مُقدّمة للعملاء تجربة سلسة تتسم بطابع شخصي.

يواصل بنك ABC جهوده للارتقاء بالأداء وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات والأفراد. وبفضل خبرته الواسعة عبر شبكته العالمية واهتمامه بالابتكار والاستدامة والتركيز على تلبية احتياجات العميل، يمضي بنك ABC في ترسيخ مكانته ليكون بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.