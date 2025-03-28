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مرتضى منصور يهاجم محمد رمضان بسبب ياسمين صبري

منذ 12 ثانية
مرتضى منصور يهاجم محمد رمضان بسبب ياسمين صبري

وطنا اليوم:شن رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، هجوما لاذعا على الفنان المصري محمد رمضان، دفاعا عن الفنانة ياسمين صبري.
وقال منصور، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية: “محمد رمضان تجنن.. هذه (ياسمين صبري) زميلتك وسيدة محترمة لم نسمع عنها أي شيء”.
وأضاف: “لكن من أنت يا محمد؟ أنت لا شيء.. لا تنسى أن أختي سبق وأن أعطتك 20 جنيها لتركب الحافلة.. لقد سبق وحذّرتك وقلت لك إنك تؤذي نفسك بهذه التصرفات، أنت تدمر نفسك.. لماذا تفعل ذلك؟”.
وتابع: “أما ياسمين، فمن الواضح أنها متأثرة. وأنت يا محمد إذا كنت تعاني من اضطرابات نفسية، فعليك أن تسعى للعلاج”.
وكانت الأزمة بين رمضان وصبري دخلت منعطفا جديدا بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر المشادة التي حدثت بينهما خلال إحدى الحفلات.
وتعود الواقعة لحفل حضره النجمان والتقطت الكاميرا احتكاكا بينهما بعدما صافح رمضان ياسمين خلال اللقاء فقالت له الفنانة: “مبروك يا ابني برنامجك”، فيرد هو بعصبية: “ابنك؟! أنتِ مجنونة؟!”.
وبعد رد رمضان المفاجئ تحركت ياسمين سريعا منصرفة من المكان وسط أنباء عن مغادرتها للحفل بعد ذلك مباشرة، لا سيما وأن كاميرات الحفل التقطت الواقعة.


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