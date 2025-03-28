ما أفضل استثمارات الضمان.؟

وطنا اليوم:تتركّز أفضل استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من وجهة نظري في خمسة قطاعات هي:
أولاً: قطاع البنوك: حصص جيدة في (13) بنكاً محلياً.
ثانياً: قطاع شركات التعدين والصناعات التحويلية: الفوسفات والبوتاس والاسمنت الأردنية.
ثالثاً: قطاع النفط والطاقة: مصفاة البترول الأردنية، وشركات توليد وتوزيع الكهرباء.
رابعاً: قطاع الخدمات: وأهمها وأكثرها جدوى: الأسواق الحرة الأردنية. والاتصالات الأردنية “أورانج”.
خامساً: قطاع العقارات: ولا تزال تحتاج إلى تطوير واستثمار بصورة أفضل كثيراً.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي