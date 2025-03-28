ما أفضل استثمارات الضمان.؟

وطنا اليوم:تتركّز أفضل استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من وجهة نظري في خمسة قطاعات هي:

أولاً: قطاع البنوك: حصص جيدة في (13) بنكاً محلياً.

خامساً: قطاع العقارات: ولا تزال تحتاج إلى تطوير واستثمار بصورة أفضل كثيراً.

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