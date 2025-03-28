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الأردن والعراق: فيديوهات مفبركة حاولت بث الكراهية بين الشعبين الشقيقين

منذ 37 ثانية
الأردن والعراق: فيديوهات مفبركة حاولت بث الكراهية بين الشعبين الشقيقين

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الجمعة، اتصالا هاتفيّا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وبحث الصفدي وحسين، سبل تعزيز علاقات الأخوّة التاريخيّة بين البلدين، مؤكدان استراتيجية العلاقات، وصلابتها، والعمل المستمر على تطويرها تعاونا شاملا ينعكس خيرا على الأردن والعراق.
وتطرّقا إلى المحاولات البائسة والمضلّلة من قِبَل بعض الأشخاص أو الجهات للإساءة لعلاقات الأردن والعراق الأخويّة، وبثّ الكراهية بين الشعبين من خلال إنتاج وترويج فيديوهات مفبركة عن مباراة العراق وفلسطين في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025.
وأكّد الصفدي خلال الاتصال أن التحقيقات والمتابعات الفنية للفيديو المنشور أثبتت بشكل قاطع لا يقبل الشك أنه فيديو مفبرك وكاذب، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة من كان وراء بث هذه الأكاذيب والإساءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدّد الصفدي وحسين على أن العلاقات الأردنية العراقية التاريخية، ووعي الشعبين أقوى من أن تتأثر بفبركات وأكاذيب ومحاولات بائسة لزرع الكراهية والفتنة.


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