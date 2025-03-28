ترامب لسفراء عرب: إذا لم يعجبكم إفطار رمضان لا تشتكوا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل إفطار رمضاني لسفراء عرب ومسلمين:إن المسلمين في رمضان “كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع”.

وتداول نشطاء التواصل صورا وفيديوهات لسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وجلوسها إلى طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل إفطار بالبيت الأبيض.

وأبرز نشطاء ما قاله ترامب عن السفيرة في كلمته بحفل الإفطار، حيث قال: “نحن فخورون بعمق لانضمام العديد من الشركاء والأصدقاء الدوليين بمن فيهم سفيرة المملكة العربية السعودية إلى أمريكا، امرأة مميزة للغاية، الأميرة ريما، شكرا أيتها الأميرة.. أوصلي السلام للجميع.. من الرائع رؤيتك”.

وتابع ترامب: “الشكر كذلك للسفراء ورؤساء البعثات من الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن ومصر والكويت وقطر وباكستان وماليزيا وبروناي والبحرين والعراق وعُمان والمغرب وإندونيسيا والجزائر وجيبوتي..”

وقال ترامب في كلمته إن المسلمين في رمضان “كل يوم خلال الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، يصومون من الفجر إلى المغرب، مُثبتين بذلك إخلاصهم لله.. هذا رائع”، مضيفا: “المسلمون في كل أنحاء العالم ينضمون للعائلات والأصدقاء في كل ليلة مع غروب الشمس ليقدموا الشكر لله ويكسروا صومهم بحفل إفطار، تماما مثل هذا (حفل إفطار البيت الأبيض) آمل أن يعجبكم (الإفطار) إذا لم يعجبكم لا تشتكوا”.