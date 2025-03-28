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زلزال ضخم يضرب منطقة جنوب شرق آسيا

منذ 42 دقيقة
زلزال ضخم يضرب منطقة جنوب شرق آسيا

وطنا اليوم:ضرب زلزال قوي منطقة في وسط ميانمار الجمعة، فيما حصلت هزات في الصين وتايلند، حيث أخليت المكاتب وهرع الناس إلى الشوارع.
وأفادت التقارير بأن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة عند 12,50 بالتوقيت المحلي.
وأظهرت الصور انزلاق طرق وإلحاق أضرار بالمباني في نايبيداو عاصمة ميانمار.
وفي تايلند، هرع سكان العاصمة بانكوك إلى الشوارع، إثر هزّات نجمت عن زلزال ميانمار.
وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عن “اجتماع طارئ” بعد الزلزال..
وقال دوانغجاي الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة “كنت نائما في منزلي. ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم”.
وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلاند بالهزة.
وبثت وكالة الأنباء الفرنسية صورة تظهر انهيار مبنى قيد الإنشاء في بانكوك، إثر الزلزال.
كذلك، شعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين بهزّات نجمت عن زلزال بورما الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.
وأفاد “مركز شبكات الزلازل الصيني” بأن قوة الهزة بلغت 7,9 درجات.


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