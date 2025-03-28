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تراجع زوار وادي رم خلال 3 شهور

منذ 24 ثانية
تراجع زوار وادي رم خلال 3 شهور

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار وادي رم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 22,670 زائرا معظمهم من الأجانب، وفق لبيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.
وتظهر البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 16,218‬ زائرا بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين 6,058 زائرا، وأما الزوار العرب بلغ العدد 394 زائرا.
ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي فقد بلغ عدد الزوار للعام الماضي 36,731 زائر منهم 30,122 أجانب و6,205 أردنيين و404 عرب.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الزوار لوادي رم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجع 14,061 زائر مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.


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