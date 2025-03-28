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إصابة 6 من شرطة الاحتلال بمواجهات مع الحريديم في القدس

منذ دقيقتان
إصابة 6 من شرطة الاحتلال بمواجهات مع الحريديم في القدس

وطنا اليوم_اعلنت القناة الـ 12 العبرية أن 6 عناصر من الشرطة الإسرائيلية أصيبوا في مواجهات مع الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية في مظاهرات بمدينة القدس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والحريديم بعد تظاهرهم ضد تجنيدهم في “الجيش الإسرائيلي”.

 

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تجمع الآلاف من الحريديم- وهم جماعة من اليهود المتدينين- مساء الخميس، في شارع “شموئيل هنيفي” بمدينة القدس المحتلة للمشاركة في “مسيرة صلاة” ضد التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية، إلى جانب الحاخامات ورؤساء المعاهد الدينية.

 

كما خرب المتظاهرون حافلة كانت عالقة في تقاطع، ما أدى إلى تحطيم نوافذها، ملقين الحجارة على رجال الشرطة، الذين بدأوا بتفريقهم باستخدام الهراوات، وبعد ذلك بدأوا أيضًا بإلقاء الزجاجات والبيض، ما أدى إلى إصابة المارة.


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