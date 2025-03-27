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زيلينسكي يعلن قائمة طلباته من ترامب

منذ 46 ثانية
زيلينسكي يعلن قائمة طلباته من ترامب

وطنا اليوم_أعلن فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، عن قائمة طلباته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي الأوكراني: “ماذا نريد من أمريكا؟ ماذا نحتاج من الرئيس ترامب؟ لقد أخبرته بذلك منذ اليوم الأول لمحادثاتنا”.

 

وأضاف: “من المهم بالنسبة لي أن تكون أوكرانيا في موقف قوي في هذه المفاوضات، حتى تتاح لنا فرصة إنهاء الحرب من خلال المفاوضات، وتحقيق سلام عادل ومستدام، أريد هذه الضمانات من الولايات المتحدة”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق أن واشنطن لا تنوي تقديم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا.


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