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تعطل “ريديت” لدى آلاف المستخدمين في أميركا… ماذا عن “إكس”؟

منذ دقيقة واحدة
تعطل “ريديت” لدى آلاف المستخدمين في أميركا… ماذا عن “إكس”؟

أظهر موقع “داون ديتيكتور” الإلكتروني لتتبع الأعطال أن موقع ريديت تعطل لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم الخميس، بينما استقرت خدمة منصة إكس فيما يبدو.

 

وأشار “داون حيث”، الذي يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، إلى وجود أكثر من 28 ألف بلاغ من چ عن مشكلات في ريديت حتى الساعة 3:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

وقال موقع “ريديت” على صفحة الحالة الخاصة به “تم إجراء إصلاح ونراقب النتائج”، وأكد العطل الذي أثر على الموقع في الساعة 3:16 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

 

بينما انخفضت بلاغات تعطل منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك بنحو حاد إلى حوالي 700 بلاغاً.


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